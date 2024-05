Nächster sagt ab! Kommt jetzt Ex-Salzburg-Coach?

Roberto De Zerbi galt nach Rangnicks Absage als nächster erklärter Wunschkandidat. Doch der aktuelle Brighton-Coach will auch nicht so recht. Die Bayern „können auch den italienischen Taktikfuchs streichen“, schreibt die „Bild“ in der Nacht auf Samstag. „Ich möchte in Brighton bleiben. Ich liebe die Stadt, den Klub, die Fans“, wird De Zerbi von „Sky Sports UK“ zitiert. Er habe den Fans „bereits bei einem Treffen gesagt, dass ich den Verein nicht wechseln werde, wenn ich glücklich bin – ich möchte meine Leidenschaft behalten“.