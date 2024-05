Cup-Finale: Sturm Graz gegen Rapid – ab 17 Uhr

„Leichte Favoriten“

Als „leichte Favoriten“, sah Sturms Trainer die Wiener. Rapid habe Spieler mit Blick auf das Endspiel wissentlich geschont, so seine Erklärung. Dass Sturm nur allzu gern den Titel verteidigen will, konnte Ilzer dennoch nicht verbergen. „Unser Titelhunger ist unersättlich“, sagte er. Die Bilanz seiner Mannschaft gegen die Grünweißen ist glänzend. Seit Rapids 4:1 im Jänner 2021 haben die Grazer in den darauf folgenden 15 Pflichtspiel-Duellen nur einmal – im Mai 2023 in Wien – verloren. Ganze neun Mal siegte Sturm in dieser Zeitspanne. Robert Klauß verortete die Worte seines Gegenübers als „schöne Taktik, um uns in etwas rein zu drängen“.