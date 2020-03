Dem IS entkommen: Kanadierin muss in Quarantäne

Die Frau aus Sherbrooke in der Provinz Quebec und ihr italienischer Freund waren im Dezember 2018 in der Nähe der Stadt Bobo-Dioulasso in Burkina Faso gekidnappt worden. Medienberichten zufolge wurden sie ins Nachbarland Mali verschleppt, wo sie schließlich fliehen konnten. Sie sei glücklich, zurück in der Heimat zu sein, teilte die Frau mit. „Mein Herz ist nun bei all denen, die in dieser kritischen Zeit der Pandemie leiden.“