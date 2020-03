Weinstein angeblich mit Coronavirus infiziert

Seit einer Woche im Hochsicherheitsgefängnis

Weinstein war am Mittwoch voriger Woche in ein Hochsicherheitsgefängnis im Norden des US-Bundesstaats New York verlegt worden. In der Wende Correctional Facility in der Nähe der Stadt Buffalo befinden sich rund 950 Insassen. Der Ex-Produzent war am 11. März wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.