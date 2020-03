Harvey Weinstein zu 23 Jahren Haft verurteilt

Auch in Los Angeles angeklagt

Die juristischen Kämpfe sind für Weinstein auch nach dem Verfahren in New York nicht zu Ende. In Los Angeles wurde er ebenfalls wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt, weshalb ein weiterer Prozess an der Westküste auf ihn zukommt. Kurz nach der Verkündung des Strafmaßes in New York teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mit, dass die Behörde Schritte für die Auslieferung Weinsteins nach Kalifornien eingeleitet habe. Ein Termin für sein Erscheinen vor Gericht steht aber noch nicht fest. Davon abgesehen verhandeln seine Anwälte weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit zivilen Klägerinnen um Entschädigungen.