„Bergdoktor“-Star in ungewöhnlicher Gesellschaft

Dazu schreibt die „Lilly“-Darstellerin, die mit einem „Playboy“-Nacktshooting für Aufregung gesorgt hat: „Langeweile? Bitte sei trotzdem klug und bleib daheim. Wir alle sind zurzeit in einer ganz neuen Situation. Wir alle sind beunruhigt. Aber wir sind Menschen mit großen Herzen und blicken in eine gemeinsame Zukunft und wir wissen: Wenn wir jetzt zusammenhalten und jeder einen Beitrag leistet, haben wir alle was davon.“