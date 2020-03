Charlotte und George müssen jetzt zu Hause lernen

Für den nächsten in der Thronfolge, Prinz William, bedeutet das, dass er weitere Aufgaben übernimmt. Am Mittwoch hat er bereits damit begonnen und in einem auf Instagram veröffentlichten Video in einer Ansprache seinen Landsleuten Mut gemacht und versprochen mit seiner Hilfsorganisation für jene da zu sein, die dringend Unterstützung brauchen.