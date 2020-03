Nach Küsschen: Königin Letizia negativ getestet

Großes Aufatmen bei den spanischen Royals: Königin Letizia hat sich entgegen Befürchtungen nicht mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Die 47-Jährige und ihr Ehemann König Felipe VI. (52) seien negativ getestet worden, teilte das Königshaus am Freitag in Madrid mit. Letizia wolle dennoch in den nächsten Tagen keine offiziellen Termine mehr wahrnehmen, hieß es.