Königin Letizia musste zum Coronavirus-Test

Ministerin Irene Montero infiziert

Ausschlag für die Terminabsagen und den Test der Könige war allerdings der erste Ansteckungsfall innerhalb der spanischen Regierung. Erst vor sechs Tagen nahm Königin Letizia in Madrid an einem Termin mit Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero teil, die am heutigen Donnerstag positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Monteros Ehemann, Spaniens stellvertretener Ministerpräsident Pablo Iglesias von der linken Podemos-Partei, befindet sich seit heute in Quarantäne. Auch die konservative PP-Abgeordnete und ehemalige Gesundheitsministerin Ana Pastor wurde am Donnerstag positiv auf die neuartige Lungenerkrankung getestet.