Nach Ibiza-Bericht: Der 2. Sieg für Polizei-Oberst

Ernst Geiger (66), kürzlich in den Ruhestand getretene Polizeilegende, ist verärgert: „Das Telefon ist bei mir heiß gelaufen.“ An jenem Tag, an dem ein buntes Gratisblatt und seine Online-Ausgabe den hochdekorierten Polizei-Oberst in die Nähe der Ibiza-Macher rückte. Was die zweite Verurteilung nach sich zog.