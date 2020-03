Diebe bei Flucht geschnappt

Eine Passantin hatte gesehen, wie die Männer aus dem Kosmetiksalon geflüchtet waren und hatte umgehend Alarm geschlagen. Da die Polizeiinspektion gleich um die Ecke liegt, nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten das Duo schnappen. Bei den Verdächtigen wurden daraufhin Gegenstände gefunden, die auf weitere Diebstähle hindeuteten. Eine Überprüfung ergab, dass das Duo in Mattersburg in eine Wohnung eingebrochen war und Bargeld, Mobiltelefone sowie Schmuck gestohlen hatte. In Schwarzenbach (NÖ) ließen sie eine Brieftasche mitgehen. Mit der in der Geldbörse befindlichen Bankomatkarte gingen sie daraufhin shoppen.