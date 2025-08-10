Glasner: „Ich mag es, in Wembley zu gewinnen!“

Erst der Sieg im FA-Cup-Finale gegen Manchester City, jetzt der Gewinn des Community Shields im Londoner Wembley Stadium gegen Liverpool im Elferschießen. Oliver Glasner holte mit Außenseiter Crystal Palace bereits den zweiten Titel – und ist darauf mächtig stolz.
„Ich mag es, in Wembley zu gewinnen“, grinste Glasner nach seinem zweiten Titel-Triumph im Fußball-Tempel von London. „Das erste Spiel der Saison gleich gegen Liverpool, dann treffen sie mit dem ersten Schuss. Aber unsere Reaktion war großartig“.
Während der 90 Minuten hatte Crystal Palace durch Jean-Philippe Mateta (17./Elfer) und Ismaila Sarr (77.) zweimal ausgeglichen. Für den Meister traf erst Hugo Ekitike (4.) und dann Jeremie Frimpong (21.). Glasner: Ein großes Lob an meine Spieler. Nach dem Erfolg im letzten Jahr glaubten die Spieler wirklich daran, es schaffen zu können.“
„Wir haben gewusst, dass ...“
Zur Pause habe Glasner aber betont, dass seine Schützlinge ruhig bleiben müssten. „Wir haben gewusst, dass wir ein paar Chancen bekommen werden. Die Spieler hatten das Selbstvertrauen und den Glauben daran zurückzukommen“, sagte der 50-Jährige. Über 90 Minuten gesehen sei es ein Spiel gewesen, in dem beide Teams mehr oder weniger auf dem gleichen Level agiert hätten. „Das macht uns sehr stolz!“
