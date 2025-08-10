Glasner: „Ich mag es, in Wembley zu gewinnen!“

„Wir haben gewusst, dass ...“

Zur Pause habe Glasner aber betont, dass seine Schützlinge ruhig bleiben müssten. „Wir haben gewusst, dass wir ein paar Chancen bekommen werden. Die Spieler hatten das Selbstvertrauen und den Glauben daran zurückzukommen“, sagte der 50-Jährige. Über 90 Minuten gesehen sei es ein Spiel gewesen, in dem beide Teams mehr oder weniger auf dem gleichen Level agiert hätten. „Das macht uns sehr stolz!“