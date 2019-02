5G, Falt-Smartphones: Branche in Aufbruchstimmung

In San Francisco - ganz in der Nähe der Heimat von Konkurrent Apple in Cupertino - präsentierte der Marktführer sein Smartphone Galaxy Fold, das sich aufgeklappt zu einem 7,3 Zoll großen Tablet-Display wandelt. In den USA will Samsung das Gerät am 26. April für 1980 Dollar in den Handel bringen, Europa folgt rund eine Woche später zum Preis von 2000 Euro.