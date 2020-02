Darum sollte man noch kein Klapp-Smartphone kaufen

In ersten Tests der beiden Geräte entpuppte sich das Display - in den Videos oben gut zu sehen - in der Tat als Schwachstelle. Bei Samsungs Galaxy Z Flip reicht - krone.at berichtete - ein Fingernagel, um dauerhaft Kratzer in dem flexiblen Display zu hinterlassen. Das biegsame Glas halte nicht, was es verspreche und sei nicht haltbarer als die Kunststoff-Lösung bei anderen Geräten, urteilt der YouTube-Härtetester JerryRigEverything. Auf Twitter kursieren zudem Fotos von Sprüngen im Schutzglas.