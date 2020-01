Der TV, der von der Decke kam: Highlights in Vegas

Der Fernseher, der von der Decke kam

Ein solcher ist auch heuer der Star am LG-Stand: Der Prototyp eines OLED-TVs zum Aufrollen, der an die Decke montiert und bei Bedarf wie eine Leinwand ausgerollt wird. Bei Nichtbenutzung rollt sich der Fernseher wieder in die Box an der Decke auf. Während der rollbare OLED-TV für die Deckenmonate noch nicht marktreif ist, soll die Variante für den Boden bald auf den Markt kommen. Mit einem Preis von laut „CNET“ 60.000 US-Dollar für 65 Zoll Diagonale wird man sie allerdings vorerst nur in den Wohnzimmern sehr betuchter Menschen sehen.