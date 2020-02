Mädchenmord in Mexiko: Zwei Verdächtige gefasst

Mexikaner kochen nach bestialischen Morden vor Wut

Nachdem in den vergangenen eineinhalb Wochen in Mexiko die kleine Fatima, ein erst fünf Monate altes Baby - es wurde der Mutter aus den Armen gerissen und entführt, die Leiche am Mittwoch gefunden - und eine 25-Jährige Frau bestialisch ermordet worden waren, kocht die Bevölkerung in Mexiko vor Wut. Feministische Gruppen gingen als Protest gegen die weit verbreitete Gewalt gegen Frauen auf die Straße (siehe Video unten). Vor dem Nationalpalast in Mexiko-Stadt skandierten sie „Sie bringen uns um!“. Mexikos Präsident sieht die Schuld für vielen Frauenmorde bei der neoliberalen Politik seiner Vorgänger.