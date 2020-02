Wut in Mexiko nach Morden an Mädchen (7) und Baby

Das siebenjährige Mädchen, dessen Name lediglich mit Fatima bekannt ist, wurde zuletzt gesehen, als am 11. Februar eine vorerst unbekannten Frau die Kleine von der Schule abholte. Am nächsten Tag meldete die Familie die Siebenjährige als vermisst, nachdem sie auch am Abend und in der Nacht nicht nach Hause gekommen war. Die Leiche des Mädchens wurde am vergangenen Samstag schließlich in Tlahuac im Süden von Mexiko Stadt in einem Plastiksack auf einem leeren Grundstück gefunden.