Wasserstoff-Jacht um 600 Mio. € für Bill Gates?

Microsoft-Gründer Bill Gates, mit einem geschätzten Vermögen von rund 120 Milliarden US-Dollar zweitreichster Mann der Erde, soll sich eine 112 Meter lange Superjacht bestellt haben, die mit Wasserstoff angetrieben wird. Sie soll 600 Millionen Euro kosten und in vier Jahren in See stechen. Der Hersteller der Jacht dementiert den Deal allerdings.