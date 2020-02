Grand-Slam-Finale: „Der Erfahrenere hat gewonnen“

Von Anfang an herrschte auch bei den „Krone“-Lesern Wettbewerbsstimmung. Nachdem Dominic Thiem den ersten Satz an Gegner Djokovic hergeben musste, machten sich auch in unseren Kommentaren erste Anzeichen von Pessimismus breit. So schrieb zum Beispiel Leser liptovskymikulas: „Ich habe das Gefühl, dass Djokovic gewinnen wird.“ Und auch Akin war nicht wirklich guter Dinge: „Domi hat keine Chance im Moment und auch kein Glück.“