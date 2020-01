Unbekannter sprach Buben an

Es ist der Albtraum aller Eltern, der für zwei Kinder in Heiligenkreuz nun beinahe Wirklichkeit geworden ist. Auf dem Schulweg machte sich ein bisher unbekannter Mann an die Schüler heran. Nach Angaben der Buben saß er in einem dunklen Auto mit Wiener Kennzeichen. Die 12-Jährigen reagierten genau richtig, lehnten das Angebot ab und liefen davon. Zu Hause und in der Schule berichteten die beiden von dem Vorfall.