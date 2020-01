Zum Kitz-„80er“ hat Arnie einen Stallone im Gepäck

Maier-Blitzbesuch am Donnerstag

Ebenfalls am Donnerstag in Kitzbühel weilt indes ein guter Freund Schwarzeneggers aus gemeinsamen, legendären „Terminator und Herminator“-Zeiten: Hermann Maier. Zu einem Wiedersehen wird es aber - zumindest öffentlich - nicht kommen, denn die ewige Ski-Ikone mutiert auch heuer nicht zum Society-Tiger - und bleibt sich damit selbst treu. Maier wird seinem Langzeitsponsor Raiffeisen zuliebe am Nachmittag lediglich bei dessen traditionellem Medien-„Sportlertreff“ vorbeischauen, an dem auch Max Franz teilnehmen wird. Gleich danach lässt der Herminator Kitzbühel wieder Kitzbühel sein und reist ab, wie Maier-Sprecher Walter Delle Karth erklärte.