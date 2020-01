Spaziergang mit Emus kostete in Venedig 800 Euro

Ein höchst ungewöhnlicher Anblick hat sich Einheimischen und Touristen am Donnerstag in Venedig geboten: Zwei Slowenen spazierten mit zwei Emus durch die engen Gassen der Lagunenstadt. Die Tiere waren nicht angeleint, hielten sich aber brav an der Seite der Männer. Die Polizei stoppte jedoch den Ausflug und verhängte eine Geldstrafe von 800 Euro.