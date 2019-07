Nach Sprung in Canal Grande aus Venedig verbannt

Für Riesenärger sorgte ein Welser unweit der Vaporetti-Haltestelle San Toma in den Canal Grande in Venedig. Er sprang in den Canal Grande, weil ihm heiß war. Der betrunkene 48-Jährige begann im Kanal zu schwimmen, geriet jedoch laut Zeugen des Geschehens in Schwierigkeiten, weil er unter anderem ein Plastiksackerl mit seiner Brieftasche am Handgelenk befestigt hatte.