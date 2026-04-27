Sportlich in New York
Deutsche Ex-Ministerin Baerbock lief Halbmarathon
Die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat am Wochenende an einem Halbmarathon in New York teilgenommen. Nach zwei Stunden, sieben Minuten und 15 Sekunden erreichte die 45-Jährige ihr Ziel. Auf Instagram teilte sie Eindrücke von ihrem Lauf.
Den Bildern nach war es nebelig, aber trocken. Wie deutsche Medien berichteten, war Baerbock im Norden von Brooklyn gestartet und zum Prospect Park gelaufen. Die Strecke beträgt mehr als 20 Kilometer. Insgesamt kamen mehr als 28.000 Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Zum Vergleich: In Wien hatten sich sogar 49.000 Läuferinnen und Läufer für den City Marathon im April angemeldet. Etwa 38.000 nahmen an der Hauptveranstaltung teil.
Baerbock landete mit ihrer Zeit von zwei Stunden, sieben Minuten und 15 Sekunden auf dem 13.783 Platz in der Gesamtwertung und damit im guten Mittelfeld. Bei den Frauen belegte sie Platz 4810. Die ehemalige Außenministerin und heutige Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist bereits seit Jahren als begeisterte Läuferin bekannt. Als Außenministerin hatte sie in vielen Metropolen der Welt gejoggt, aus Sicherheitsgründen immer in Begleitung.
Hier sehen Sie die Fotos von Baerbock:
100 Kilometer pro Monat
Der Instagram-Beitrag zum Halbmarathon in New York erhielt innerhalb von 18 Stunden mehr als 32.000 Likes und mehr als 300 Kommentare. Darunter sind viele positive, die der 45-Jährigen etwa Disziplin, Sportlichkeit und Sympathie zuschreiben. So heißt es etwa: „Ich bewundere das: gleichzeitig einen so verantwortungsvollen, fordernden Job, so viele Reisen über Zeitzonen hinweg und dann noch so diszipliniert Sport (...)“. Andere Nutzerinnen und Nutzer warfen Baerbock hingegen vor, peinlich und eine „Pseudodarstellerin“ zu sein. „Selbst beim Marathon bist du schön geschminkt. Wer soll dir das denn abnehmen?“, fragt etwa ein Nutzer.
Bronze bei den Deutschen Meisterschaften
Dem „Tagesspiegel“ hatte die ehemalige Ministerin 2025 berichtet, ungefähr 100 Kilometer pro Monat zu laufen. Laufen ist übrigens nicht ihre einzige sportliche Leidenschaft: Vor ungefähr zwei Jahren beeindruckte Baerbock mit ihren Fähigkeiten beim Trampolinspringen. Sie legte Vorwärts- und Rückwärtssalti bei einem Besuch der Lentes Prothesenwerkstatt hin. Sie hatte dreimal Bronze bei den Deutschen Meisterschaften geholt, unter anderem in der Disziplin Doppelminitramp 1999. Auch in ihrem Büro in Deutschland stand zuletzt ein Mini-Trampolin.
Beim Laufen befindet sich Baerbock übrigens in bester Gesellschaft: Die ehemalige deutsche Grünen-Chefin Ricarda Lang lief erst kürzlich bei einem Halbmarathon in Hannover mit. Auch einige Politikerinnen und Politiker der Grünen in Österreich gehen gerne joggen und nehmen an Marathons teil, darunter Grünen-Chefin Leonore Gewessler und Oberösterreichs Klima-Landesrat Stefan Kaineder.
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