Deutsche Ex-Ministerin Baerbock lief Halbmarathon

100 Kilometer pro Monat

Der Instagram-Beitrag zum Halbmarathon in New York erhielt innerhalb von 18 Stunden mehr als 32.000 Likes und mehr als 300 Kommentare. Darunter sind viele positive, die der 45-Jährigen etwa Disziplin, Sportlichkeit und Sympathie zuschreiben. So heißt es etwa: „Ich bewundere das: gleichzeitig einen so verantwortungsvollen, fordernden Job, so viele Reisen über Zeitzonen hinweg und dann noch so diszipliniert Sport (...)“. Andere Nutzerinnen und Nutzer warfen Baerbock hingegen vor, peinlich und eine „Pseudodarstellerin“ zu sein. „Selbst beim Marathon bist du schön geschminkt. Wer soll dir das denn abnehmen?“, fragt etwa ein Nutzer.