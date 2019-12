Netanyahu erneut zum Likud-Parteichef gewählt

Der 70-jährige schrieb am Donnerstagabend auf Twitter von einem „großen Sieg“. Sein Rivale Gideon Saar gratulierte ihm am frühen Freitagmorgen zum Erfolg. „Meine Freunde und ich stehen hinter ihm (Netanyahu) in der Kampagne für den Erfolg von Likud in den Wahlen“, twitterte Saar.