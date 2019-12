Herzogin Kate stößt Ehemann Prinz William weg

Prinz William und Herzogin Kate haben am Montagabend in Großbritannien in der BBC-Sendung „A Berry Royal Christmas“ der populären 84-jährigen Koch-Legende Mary Berry Weihnachtsstimmung verbreitet. Unter anderem war das royale Paar beim Verzieren eines Weihnachtskuchens zu sehen. In der Sendung passierte aber etwas, was viele Zuschauer völlig aus der Fassung brachte und seither für Rätselraten sorgt.