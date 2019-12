Charlottes Weihnachtswunsch wird nicht erfüllt

Prinzessin Charlotte ist wie ihre Urgroßmutter, Königin Elizabeth II., völlig verrückt nach Pferden. Kein Wunder also, dass sie sich ein eigenes Pony zu Weihnachten gewünscht hat. Ihr Vater, Prinz William, will der aufgeweckten Kleinen den Herzenswunsch aber in diesem Jahr noch nicht erfüllen. Sie sei noch zu klein für ein eigenes Pferd, findet der Zweite in der Thronfolge.