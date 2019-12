„Leben als Royal ist lebenslange Freiheitsstrafe“

Der Erzbischof von Canterbury sprang auch für die Sussexes, die zuletzt britische Medien verklagt hatten, in die Bresche. „Das Ausmaß an Missbrauch, falscher Darstellung, Internet-Mobbing und schrecklichem Verhalten“ sei furchtbar, so Welby. Es mache keinen Unterschied, ob man Royal oder Politiker sei, so der 63-Jährige, der weiter erklärte: „Ich denke, dass die Leute, die sich in die Schusslinie stellen, sehr mutig sind und wir anderer Meinung sein können, aber wir sollten sie nicht mobben.“