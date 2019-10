Sympathiewelle für Herzogin nach emotionalem Clip

„Am Ende des Tages ist sie nur ein Mensch“

„Wir alle fechten unsere Kämpfe aus, welche auch immer. Ich hoffe, sie wird stark und sieht das Positive in all dem Negativen, das ihr die Medien angetan haben. Es ist schon schwer genug, ein Baby ohne Medienüberwachung großzuziehen. Stellt euch vor, was dieser Druck und die Verantwortung einen Menschen antun können. Sie wirkt so traurig, und man kann sehen, dass sie die Tränen zurückhält. Ich hoffe, sie beachtet diese gemeinen, bösartigen Menschen nicht. Am Ende des Tages ist sie nur ein Mensch, wie wir alle“, heißt es in einem Posting. „Stellt euch mal vor, ihr werdet sogar dafür kritisiert, euren Babybauch zu oft zu halten“, kritisiert eine Twitter-Userin.