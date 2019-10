VSV verpflichtet den Finnen Ville Korhonen

VSV-Regisseur Patrick Bjorkstrand zog sich eine Schulterverletzung zu, keiner weiß, wie es mit ihm weitergeht. Jerry Pollastrone (Grippe) wird auch noch geschont. Der Eishockeyklub VSV reagierte blitzschnell, verpflichtete den finnischen Stürmer Ville Korhonen. Der 32-Jährige erhielt einen Try Out-Vertrag für die nächsten Spiele. Korhonen kommt schon Mittwoch Abend in Villach an, wird Donnerstag in Bozen spielen. Korhonen war letzte Saison bei Schweningen in der DEL unter Vertrag, davor war der Flügel, der auch als Center eingesetzt werden kann, ausschließlich in der höchsten finnischen Liga.