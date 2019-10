Keller diente als Versteck für Cannabisplantage

Süßlicher Duft und ein Surren überführten einen Mann aus Gols. Die Polizei Neusiedl ging einem Hinweis in einem Mehrparteienhaus nach. Die Nachforschungen führten die Beamten zu einer Cannabisplantage, die sich in einem Kellerabteil befand. Der Verdächtige ist in der Sache umfassend geständig.