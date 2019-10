Juncker wünscht sich proeuropäische Regierung

„Ich wünsche Dir viel Erfolg, eine stabile Regierung mit proeuropäischem Kurs zu bilden“, hieß es in Junckers Gratulationsschreiben. „Die Österreicherinnen und Österreicher haben Dir an diesem Wahlsonntag ihr Vertrauen geschenkt“, so Juncker weiter. Der EU-Kommissionschef betonte zudem: „Für die anstehenden gemeinsamen Herausforderungen braucht unsere Europäische Union eine starke österreichische Stimme.“