Umstrittene Kandidaten zum zweiten Mal abgelehnt

Das EU-Parlament hat am Montag die EU-Kommissionskandidaten aus Rumänien und Ungarn zum zweiten Mal abgelehnt. Weder die Rumänin Rovana Plumb noch der Ungar Laszlo Trocsanyi sind zu den nun gestarteten Anhörungen in den Fachausschüssen des Parlaments zugelassen. Ungarn hat von der Leyen daraufhin den EU-Botschafter in Brüssel, Oliver Varhelyi, als neuen Kandidaten vorgeschlagen, Rumänien zog die Kandidatur von Plumb am Abend zurück und kündigte einen neuen Personalvorschlag an.