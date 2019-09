Die „Krone“-Elefantenrunde

Vorgeschmack, was krone.tv noch vorhat

Und Max Mahdalik, Chef von krone.tv, fügt hinzu: „Seit Wochen laufen die Vorbereitungen, und wir freuen uns enorm, die wichtigsten Politiker des Landes so knapp vor der Wahl bei uns zu Gast zu haben. Es wird die größte TV-Veranstaltung, die wir bislang produziert haben, mit 120 Personen im Publikum, knapp 100 Minuten live - das Knistern ist schon zu spüren. Und es ist ein kleiner Vorgeschmack darauf, was wir im TV-Bereich in Zukunft vorhaben!“