Queen verrät: Charlotte passt auf George auf

George sehr fürsorglich

Nur am ersten Schultag nahm der royale Schüler seine Schwester doch unter seine Fittiche. Herzogin Kate wies ihre Tochter an dem Tag an, ihr Bruder zeige ihr den Weg. Es heißt, der älteste Sohn der Cambridges sei sehr fürsorglich seinen Geschwistern gegenüber und liebe sie sehr. Neben George und Charlotte haben Kate und William noch Sohn Louis, der erst ein Jahr alt ist.