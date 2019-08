Radfahrer stürzte: Wilder Autofahrer flüchtete

Zu einem weiteren Fahrradunfall kam es am Samstag aber auch auf der Längsee Landesstraße in St. Georgen am Längsee im Bezirk St. Veit. Dort war ein 63-jähriger Autolenker gerade dabei, sein Wohnmobil nach links in einen Campingplatz einzubiegen. Der Italiener übersah bei diesem Manöver aber einen Radfahrer aus St. Veit. Der 34-Jährige wurde verletzt und musste ins Klinikum Klagenfurt geliefert werden.