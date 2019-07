Jede vierte Beziehung entsteht heute online

Gibt es die bedingungslose Liebe? Existiert tatsächlich eine so genannte „Generation Beziehungsunfähig“? Wie kompromissbereit sind die Österreicher, wenn es um den Partner geht? In einer aktuellen Studie wurden gängige Klischees und Vorurteile zum Thema Verbindlichkeit in der Liebe einem Faktencheck unterzogen. Insgesamt wurden rund 1.000 Österreicher im Alter von 18-69 Jahren befragt. Die wichtigsten Erkenntnisse lauten: Die Versingelung der Gesellschaft ist ein Mythos, eine feste Partnerschaft weiterhin das ideale Beziehungsmodell, häufige Partnerwechsel sind eher eine Seltenheit und 20 Jahre dauernde Beziehungen alltäglich. Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at: „Nie waren wir in der Liebe so frei wie heute. Und dennoch bestimmen klassische Beziehungsideale den gesellschaftlichen Alltag. Der Wunsch nach einer langfristigen Partnerschaft ist nach wie vor bei den meisten Menschen tief verwurzelt und für viele auch gelebte Realität.“