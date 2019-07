Woher kommt das Geld für Stadionwald Klagenfurt?

Warum geben Kunstmäzene aus der Schweiz so viel Geld für ein Projekt aus, das in Kärnten realisiert wird?

Diese Frage ist mir schon oft gestellt worden. Auf der einen Seite ist es ein unglaublicher Vertrauensbeweis mir gegenüber, dass mir diese Menschen zutrauen, dass ich den Stadionwald Realität werden lasse. Auf der anderen Seite sind sie absolut von der Notwendigkeit dieses Projektes überzeugt. Offensichtlich ist der Stadionwald als imposante Kunstintervention, aber auch als leises Mahnmal für den Klimaschutz für sie ein ganz wichtiges Thema, in das sie sehr viel Geld investiert haben. In diesem Kontext geht es nicht darum, wo der Stadionwald steht, sondern dass er überhaupt realisiert wird.