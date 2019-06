VW Golf 8: Mehr Bits und Bytes, weniger Varianten

Es ist nicht irgendein Auto, das da neu kommt, es ist der Golf. Seit Jahrzehnten fährt er in der Beliebtheitsskala der Autofahrer in seinem Heimatland ganz oben - mit weitem Abstand. In 45 Jahren wurde der Golf in sieben Generationen über 35 Millionen Mal gebaut. Er gilt als Synonym für die Marke Volkswagen und ist einer der wichtigsten Ertragsbringer im Konzern. Losgelöst von der IAA - hier dreht sich bei VW alles um den ID - bekommt der Golf 8 seinen großen Auftritt am 24. Oktober in Wolfsburg.