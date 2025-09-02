Smart #2: Der kleine Zweisitzer kommt zurück!

Smart war einst der Inbegriff eines zweisitzigen Stadtautos mit erstaunlich viel Platz. Dann wurde die Marke verkauft (bzw. zum Joint Venture zwischen Mercedes-Benz und Geely), verlor sich in Fünftürern und zuletzt sogar einem ausgewachsenen SUV. Alle haben Pseudonamen, bei denen man das „#“ als „Hashtag“ mitsprechen soll: #1 und #3 für die beiden kompakten Stromer sowie #5 für das 4,70-Meter-SUV. Sogar intern werden die Fahrzeuge teilweise schlicht als 1, 3 und 5 bezeichnet.