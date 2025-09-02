Vorteilswelt
Endlich bestätigt

Smart #2: Der kleine Zweisitzer kommt zurück!

Motor
02.09.2025 00:01
Die Marke Smart ist zwar nicht gerade nur ein Schatten ihrer selbst, dennoch fehlt ihr Kern. Nun ...
Die Marke Smart ist zwar nicht gerade nur ein Schatten ihrer selbst, dennoch fehlt ihr Kern. Nun wurde jedoch der Nachfolger des fortwo bestätigt.(Bild: Smart)

Der Smart fortwo war im besten Sinn ein Nischenauto, also eines für einen überschaubaren Abnehmerkreis ebenso wie für kleinste Räume. Beliebt und einzigartig war er, aber mit der chinesischen Markenübernahme verschwand er. Doch jetzt ist fix: Er kommt zurück – als Smart #2!

Smart war einst der Inbegriff eines zweisitzigen Stadtautos mit erstaunlich viel Platz. Dann wurde die Marke verkauft (bzw. zum Joint Venture zwischen Mercedes-Benz und Geely), verlor sich in Fünftürern und zuletzt sogar einem ausgewachsenen SUV. Alle haben Pseudonamen, bei denen man das „#“ als „Hashtag“ mitsprechen soll: #1 und #3 für die beiden kompakten Stromer sowie #5 für das 4,70-Meter-SUV. Sogar intern werden die Fahrzeuge teilweise schlicht als 1, 3 und 5 bezeichnet.

Einer fehlt in der Reihe – und der kommt 2026.
Einer fehlt in der Reihe – und der kommt 2026.(Bild: Smart)

Was die Autos zu Smarts macht? Der Name. Und vielleicht das betont poppige Auftreten, das vor allem beim #5 zwangsläufig eine überschaubare Zielgruppe ansprechen dürfte. Also wieder ein Nischenfahrzeug? Ja, aber nicht im Sinne von „für kleine Parklücken gemacht“.

Vielleicht dachte man bei Mercedes (die Stuttgarter sind nach wie vor fürs Design zuständig), sie wollen dem Hauptkonkurrenten BMW auch bei der Marke Mini Konkurrenz machen. So machen die Smarts vielleicht Sinn.

Lesen Sie auch:
Playmobil für Große
Smart #3: Nicht abschrecken lassen, der kann was!
28.11.2023
Starker Neustart
Smart Hashtag One: Plötzlich erwachsen!
04.10.2022

Wirklich sinnvoll scheint die aktuelle Ankündigung zu sein, der zufolge es eine Neuauflage des Zweisitzers geben wird, neu entwickelt, aber „mit den Kernqualitäten des fortwo“. Schon dessen Name ergab Sinn, schließlich war es ein Auto „für zwei“. Der neue Kleinst-Smart heißt #2, was als Analogie zum fortwo logisch erscheint, im Portfolio aber eher unsinnig wirkt, weil der #1 größer ist.

Nähere Einzelheiten werden noch nicht verraten. Bisher ist nur bekannt, dass der Smart #2 elektrisch angetrieben werden soll. Allerdings ist die Rede von rund 2,70 Meter Länge, 250 Kilometer Reichweite und einem Einstiegspreis von unter 30.000 Euro. Die Weltpremiere ist für Ende 2026 geplant ist – 28 Jahre nach dem Ur-Smart.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
