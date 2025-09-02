Fix! Sturm Graz krallt sich Stürmer der Austria

Die Spatzen hatten es seit Längerem von den Dächern gepfiffen und jetzt ist es so weit: Maurice Malone wechselt von der Wiener Austria zum SK Sturm Graz! Wie die „Krone“ bereits prophezeit hatte, unterschrieb der 25 Jahre alte Deutsche beim Meister einen langfristigen Vertrag und beschert den finanziell bekanntlich nicht gerade auf Rosen gebetteten Veilchen eine Ablösesumme von knapp über zwei Millionen Euro …
„Der SK Sturm ist zweimal hintereinander Meister geworden – eine Top-Adresse in Österreich. Dementsprechend glücklich bin ich, nun hier in Graz zu sein“, zeigte sich der Deutsche in seiner ersten Stellungnahme als Sturm-Kicker sehr zufrieden über seinen Wechsel. „Ich bin extrem motiviert, hier loszulegen, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen und in der Meisterschaft, im Cup und in der Europa League voll anzugreifen.“
Zweite willkommene Geldspritze in diesem Sommer
Dass er dazu in der Lage sein kann, bewies Malone bei der Austria in der vergangenen Saison durchaus – da konnte er in 31 Bundesliga-Spielen 11 Tore und 4Assists beisteuern. Alles in allem trat Malone für die Austria in 48 Spielen mit 16 Toren und 7 Assists in Erscheinung. Für die Austria bedeutet der Abgang des Offensiv-Akteurs nach dem Verkauf von Dominik Fitz in die USA die zweite willkommene Geldspritze in diesem Sommer.
Erst Ende Mai hatte die Austria die Kaufoption auf den Leihspieler des FC Basel gezogen und ihn mit einem Kontrakt bis Sommer 2027 ausgestattet. Etwas mehr als drei Monate später sind die schwach in die Saison gestarteten Favoritner einen ihrer gefährlichsten Spieler schon wieder los. Vor seiner Austria-Zeit hatte der ehemalige DFB-U21-Stürmer für den WAC in 29 Partien 9 Tore und 11 Vorlagen markiert.
„Tempo, Tiefgang und körperliche Präsenz“
Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen durfte sich über einen „Stürmer mit Tempo, Tiefgang sowie körperlicher Präsenz“ freuen, der „mit seiner Erfahrung einen entscheidenden Teil“ dazu beitragen werde, „dass wir unsere Ziele erreichen.“ Malone soll bei den Grazern den zum FSV Mainz 05 abgewanderten William Böving ersetzen und nicht zuletzt in der Europa League helfen. Der Transfer ging am letzten Tag der Europa-League-Anmeldefrist über die Bühne.
