Fix! Sturm Graz krallt sich Stürmer der Austria

Zweite willkommene Geldspritze in diesem Sommer

Dass er dazu in der Lage sein kann, bewies Malone bei der Austria in der vergangenen Saison durchaus – da konnte er in 31 Bundesliga-Spielen 11 Tore und 4Assists beisteuern. Alles in allem trat Malone für die Austria in 48 Spielen mit 16 Toren und 7 Assists in Erscheinung. Für die Austria bedeutet der Abgang des Offensiv-Akteurs nach dem Verkauf von Dominik Fitz in die USA die zweite willkommene Geldspritze in diesem Sommer.