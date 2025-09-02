Gouverneur entsetzt
Trump: „gefährlichste Stadt der Welt“ liegt in USA
Geht es nach US-Präsident Donald Trump (79), ist Chicago die „gefährlichste Stadt der Welt“. Um der angeblich grassierenden Kriminalität Herr zu werden, möchte der Republikaner nun die Nationalgarde entsenden. Doch das findet der Gouverneur gar nicht lustig.
„Chicago ist bei weitem die schlimmste und gefährlichste Stadt der Welt“, ätzte Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die drittgrößte Stadt der USA liegt im US-Staat Illinois. Der dortige Gouverneur, JB Pritzker, brauche dringend Hilfe – er wisse es nur noch nicht.
„Ich werde das Kriminalitätsproblem schnell lösen, genau wie ich es in (Washington) DC getan habe“, meinte Trump. Damit deutete er einmal mehr eine Entsendung der Nationalgarde nach Chicago an.
Zuletzt hatte der US-Präsident mehrfach angekündigt, Nationalgardisten in von Demokraten regierte Städte wie Chicago und Baltimore zu schicken. Gouverneur Pritzker wies diese Pläne scharf zurück und sprach von einer „Invasion“.
Rechtspopulistische Scharfmacherei
Am 11. August hatte Trump bereits Nationalgardisten nach Washington beordert und die örtliche Polizei der US-Hauptstadt der Kontrolle des Bundes unterstellt. Der Republikaner begründete auch dort sein Vorgehen mit einer angeblich außer Kontrolle geratenen Kriminalität. Allerdings zeigen Statistiken einen deutlichen Rückgang von Gewaltverbrechen zwischen 2023 und 2024 in der Hauptstadt.
Im Juni hatte Trump bereits in Los Angeles die Nationalgarde und Marineinfanteristen mobilisiert, um Proteste gegen seine Einwanderungspolitik zu beenden. Kritiker werfen Trump vor, das Ausmaß der Kriminalität mit rechtspopulistischer Scharfmacherei zu übertreiben, um auf diese Weise seinen zunehmend autoritären Regierungsstil zu rechtfertigen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.