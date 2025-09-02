ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben

Neisser war am 10. August mit seinem Auto in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See unterwegs, als der Wagen plötzlich beim Rückwärtsfahren von einem Weg abkam und über eine steile Böschung stürzte. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, der ehemalige Minister im Wrack eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten Neisser zwar rasch aus dem Unfallwrack befreien, doch der 89-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.