Bei Fehlbetankung diesen Fehler vermeiden!

Wichtig bei Fehlbetankung: Zündung und Motor nicht starten und – bei modernen Autos – möglichst auch nicht die Fahrertür öffnen, da sonst die Kraftstoffpumpe anspringen könnte. Stattdessen sollten Betroffene die Hinweise des Herstellers befolgen und im Zweifel den Tank abpumpen lassen. Die Kosten für Abpumpen oder Reparaturen müssen Betroffene in der Regel selbst tragen; Versicherungen zahlen hier meist nicht.