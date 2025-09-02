Tarifhammer bei Öffis: Wer besonders draufzahlt

Besonders hart trifft die Teuerung aber auch Studenten, wie der Grüne Jugendsprecher Theo Löcker vorrechnet: „Bisher musste man für zwei Semestertickets 150 Euro bezahlen.“ Wer noch zwei Monatskarten für die Sommerferien benötigte, kam insgesamt auf 210 Euro. Das sind um 90 Euro weniger als die 300 Euro-Karte. „Studierende müssen dann zwischen 42 und 100 Prozent mehr bezahlen, während das reguläre Ticket um 26 Euro erhöht wird. Junge Leute sollen der rot-pinke Stadtregierung ihre Budgetlöcher stopfen“, kritisiert Löcker.