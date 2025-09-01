Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bald wie Verbrenner?

Preisgefälle schrumpft: E-Autos werden billiger

Motor
01.09.2025 14:46
Ein Elektroauto kostet im Schnitt 35.353 Euro.
Ein Elektroauto kostet im Schnitt 35.353 Euro.(Bild: P. Huber)

In der Vergangenheit war der höhere Preis bei Elektroautos für viele ein Grund, sich doch einen Verbrenner zuzulegen. Dieses Argument könnte bald hinfällig werden. Denn zwischen E-Autos und solchen mit Verbrennermotoren ist gar nicht mehr so viel Preisunterschied.

0 Kommentare

Ein langjähriges Verkaufshindernis für Elektroautos schwindet allmählich: Das Preisgefälle zwischen E-Fahrzeugen und günstigeren Verbrennern ist erheblich kleiner geworden. Im Schnitt kostete ein Modell der zwanzig meistverkauften Elektroautos nach Berechnungen des Center Automotive Research (CAR) in Bochum im August noch um 2.243 Euro mehr als ein Wagen mit traditionellem Motor. Innerhalb eines Jahres hat sich das Preisgefälle demnach um mehr als zwei Drittel verringert.

E-Autos sollen für Kunden attraktiver werden
Die Durchschnittspreise der untersuchten Modelle liegen laut CAR bei 35.353 Euro für ein Elektroauto und 33.110 Euro für einen Verbrenner. Haupttreiber der Entwicklung sind der Analyse zufolge die deutschen Hersteller, vor allem Volkswagen und die Konzerntöchter. „Deutsche Autobauer verfolgen immer stärker die Strategie, Elektroautos für Kunden attraktiver zu machen“, schreibt Studienautor Ferdinand Dudenhöffer.

Lesen Sie auch:
Über 470 km/h!
BYD pulverisiert Speed-Rekord für Elektroautos
28.08.2025
Hat sich geändert
Studie überprüft Klimabilanz von Elektroautos
09.07.2025

Rabatte für E-Autos steigen
„Das schräge Vorurteil, die deutschen Autobauer hätten die Elektromobilität verschlafen, geht schon lange an der Realität vorbei.“ Reine Elektroautos werden demnach mittlerweile im Mittel mit 17,5 Prozent Rabatt angeboten. Die Durchschnittspreise für Elektrofahrzeuge sind demnach seit Jahresanfang gesunken, während Verbrenner etwas teurer geworden sind. „Staatliche Umweltprämien oder Verkaufsprämien für Elektroauto sollte man jetzt wirklich nicht mehr fordern“, schreibt der Autofachmann. „Das ist aus der Zeit gefallen.“

Elektroautos könnten 2026 ein Fünftel der Neuzulassungen ausmachen
Chinesische Autohersteller spielen der Analyse zufolge nach wie vor keine große Rolle auf dem deutschen Automarkt, wollen aber den europäischen Markt erobern. Sichtbar wird das unter anderem auf der bevorstehenden Automesse IAA in München. Dudenhöffer geht davon aus, dass Elektroautos dank einer größeren Zahl sowohl heimischer als auch importierter Modelle im nächsten Jahr die Schwelle von 20 Prozent der Neuzulassungen überspringen werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Über 470 km/h!
BYD pulverisiert Speed-Rekord für Elektroautos
800-Volt-SUV
BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?
Der Brite Oliver Rowland ist Formel E-Weltmeister 2025!
Das Formel E-Finale
Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
FORMEL E in BERLIN
Champion! Oliver Rowland beerbet Pascal Wehrlein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
188.296 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
174.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
120.510 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2386 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1571 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1489 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Mehr Motor
Bald wie Verbrenner?
Preisgefälle schrumpft: E-Autos werden billiger
Teurer Schaden droht
Bei Fehlbetankung diesen Fehler vermeiden!
Wiederauferstanden
Volvo XC70: Plug-in-Hybrid mit Mega-Reichweite
Power & Reichweite
Tesla bringt Performance-Version des Model Y
Viele neue
40 Prozent mehr: China-Marken kapern die IAA

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf