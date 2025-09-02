Estrada von Altach in die zweite dänische Liga

Wie fit ist mögliche Rapid-Leihgabe?

Auf der anderen Seite sollte Moritz Oswald leihweise von Rapid zu Altach wechseln. Ein Medizincheck klärt aber noch ab, ob die Sehnenverletzung des Rapid-Eigenbauspielers so weit ausgeheilt ist, dass eine Verpflichtung Sinn macht. Oswald kann als rechter Verteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Genau auf diesen Positionen hatten die Vorarlberger ein Manko: Sandro Ingolitsch ist der einzige rechte Verteidiger, nach der Verletzung von Vesel Demaku ist die rechte Mittelfeldseite unterbesetzt. Bei Rapid kam der 23-Jährige bisher zu 66 Bundesliga-Einsätzen. Der starke Kader des Tabellenführers verstellt Oswald aktuell aber den Weg in den Bundesliga-Spieltagskader.