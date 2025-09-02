Estrada von Altach in die zweite dänische Liga

Das kam überraschend: Pascal Estrada hat gestern Altach in Richtung Dänemark verlassen. Der Zweitligist Kolding IF ist der neue Arbeitgeber des 23-Jährigen. Der Grund liegt auf der Hand: Estrada kam in den letzten 15 Partien der Vorarlberger nur zu drei Startelfeinsätzen und zu vier Einwechslungen.
In acht Partien setzte Trainer Fabio Ingolitsch den Innenverteidiger erst gar nicht ein. Deshalb äußerte der Spieler den Wunsch zu wechseln. Dem wurde stattgegeben, zumal die Dänen den Oberösterreicher aus dem bis 2026 laufenden Vertrag herauskaufen mussten. Ablösesumme? Unbekannt.
Wie fit ist mögliche Rapid-Leihgabe?
Auf der anderen Seite sollte Moritz Oswald leihweise von Rapid zu Altach wechseln. Ein Medizincheck klärt aber noch ab, ob die Sehnenverletzung des Rapid-Eigenbauspielers so weit ausgeheilt ist, dass eine Verpflichtung Sinn macht. Oswald kann als rechter Verteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Genau auf diesen Positionen hatten die Vorarlberger ein Manko: Sandro Ingolitsch ist der einzige rechte Verteidiger, nach der Verletzung von Vesel Demaku ist die rechte Mittelfeldseite unterbesetzt. Bei Rapid kam der 23-Jährige bisher zu 66 Bundesliga-Einsätzen. Der starke Kader des Tabellenführers verstellt Oswald aktuell aber den Weg in den Bundesliga-Spieltagskader.
Weiterhin Fragezeichen hinter Defensivtalent
Offen ist weiter die Zukunft von Filip Milojevic: Laut Auskunft von Sportkoordinator Eric Orie zeigen mehrere Vereine Interesse am Innenverteidiger, der bislang in Altach nur zu 115 Einsatzminuten kam.
