Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgang im Ländle

Estrada von Altach in die zweite dänische Liga

Vorarlberg
02.09.2025 18:25
Pascal Estrada wurde in Vorarlberg sportlich nicht glücklich.
Pascal Estrada wurde in Vorarlberg sportlich nicht glücklich.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Das kam überraschend: Pascal Estrada hat gestern Altach in Richtung Dänemark verlassen. Der Zweitligist Kolding IF ist der neue Arbeitgeber des 23-Jährigen. Der Grund liegt auf der Hand: Estrada kam in den letzten 15 Partien der Vorarlberger nur zu drei Startelfeinsätzen und zu vier Einwechslungen.

0 Kommentare

In acht Partien setzte Trainer Fabio Ingolitsch den Innenverteidiger erst gar nicht ein. Deshalb äußerte der Spieler den Wunsch zu wechseln. Dem wurde stattgegeben, zumal die Dänen den Oberösterreicher aus dem bis 2026 laufenden Vertrag herauskaufen mussten. Ablösesumme? Unbekannt.

Bei Rapid wartet Moritz Oswald noch auf Pflichtspiel-Einsatzminuten.
Bei Rapid wartet Moritz Oswald noch auf Pflichtspiel-Einsatzminuten.(Bild: GEPA)

Wie fit ist mögliche Rapid-Leihgabe?
Auf der anderen Seite sollte Moritz Oswald leihweise von Rapid zu Altach wechseln. Ein Medizincheck klärt aber noch ab, ob die Sehnenverletzung des Rapid-Eigenbauspielers so weit ausgeheilt ist, dass eine Verpflichtung Sinn macht. Oswald kann als rechter Verteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Genau auf diesen Positionen hatten die Vorarlberger ein Manko: Sandro Ingolitsch ist der einzige rechte Verteidiger, nach der Verletzung von Vesel Demaku ist die rechte Mittelfeldseite unterbesetzt. Bei Rapid kam der 23-Jährige bisher zu 66 Bundesliga-Einsätzen. Der starke Kader des Tabellenführers verstellt Oswald aktuell aber den Weg in den Bundesliga-Spieltagskader.

Bislang kam Filip Milojevic (l.) in Altach kaum zum Zug.
Bislang kam Filip Milojevic (l.) in Altach kaum zum Zug.(Bild: GEPA)

Weiterhin Fragezeichen hinter Defensivtalent
Offen ist weiter die Zukunft von Filip Milojevic: Laut Auskunft von Sportkoordinator Eric Orie zeigen mehrere Vereine Interesse am Innenverteidiger, der bislang in Altach nur zu 115 Einsatzminuten kam. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 16°
Symbol bedeckt
Bludenz
13° / 18°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
14° / 19°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
13° / 19°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.188 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
148.736 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
124.494 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2561 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1247 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1224 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Vorarlberg
Abgang im Ländle
Estrada von Altach in die zweite dänische Liga
AK Vorarlberg
„Keine Entlastung für Mieter“
Verletzt
81-jährige Radlerin in Vorarlberg umgefahren
Führerschein-Abzocke
Elf Landesbedienstete nehmen Prüfungen ab
Harter Gegner wartet
Schwärzler kämpft sich in Tulln ins Achtelfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf