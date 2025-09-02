Vingegaard wieder in Rot ++ Gall behauptet Platz 5

Der zweifache Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Visma) hat wieder das Rote Trikot des Gesamtführenden bei der Vuelta übernommen!
Der Däne ließ am finalen Anstieg der 10. Etappe über 175,3 Kilometer von Sendaviva nach Larra Belagua in den Pyrenäen den seit der 6. Etappe führenden Norweger Torstein Träen (Bahrain) stehen und wehrte auch die Attacken seines härtesten Konkurrenten Joao Almeida (UAE) sicher ab. Felix Gall behauptete Platz fünf.
Gall fehlen nun 2:03 Minuten auf Vingegaard
Vingegaard führt das Gesamtklassement nun 26 Sekunden vor Träen an, der Portugiese Almeida belegt mit 38 Sekunden Rückstand den dritten Rang, gefolgt vom Australier Tom Pidcock (+0:58 Minuten) und Decathlon-Fahrer Gall, dem nun 2:03 Minuten auf Vingegaard fehlen. Die besten elf der Gesamtwertung haben allesamt weniger als drei Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter.
Den Etappensieg holte sich zum zweiten Mal bei dieser Auflage der Vuelta Jay Vine aus einer Ausreißergruppe heraus. Der Australier von UAE nahm dem Spanier Pablo Castrillo (Movistar) 35 Sekunden ab. Unmittelbar hinter dem drittplatzierten Javier Romo (Movistar) folgte bereits die Verfolgergruppe mit Vingegaard, die vor der letzten Steigung rund zweieinhalb Minuten zurücklag. Gall hatte als Tages-16. exakt 1:31 Minuten Rückstand auf Vine bzw. 25 Sekunden auf Vingegaard.
Das Ergebnis der 10. Etappe:
1. Jay Vine (AUS) UAE 3:56:24 Std.
2. Pablo Castrillo (ESP) Movistar +35 Sek.
3. Javier Romo (ESP) Movistar +1:04 Min.
Weiters:
16. Felix Gall (AUT) Decathlon +1:31
53. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +8:58
54. Patrick Gamper (AUT) Jayco +gleiche Zeit
88. Felix Großschartner (AUT) UAE +13:53
Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma 37:33:52 Std.
2. Torstein Träen (NOR) Bahrain +26 Sek.
3. Joao Almeida (POR) UAE +38
Weiters:
5. Felix Gall (AUT) Decathlon +2:03 Min.
67. Felix Großschartner (AUT) UAE +50:52
101. Patrick Gamper (AUT) Jayco +1:10:04 Std.
125. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +1:23:35
