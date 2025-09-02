Vingegaard wieder in Rot ++ Gall behauptet Platz 5

Den Etappensieg holte sich zum zweiten Mal bei dieser Auflage der Vuelta Jay Vine aus einer Ausreißergruppe heraus. Der Australier von UAE nahm dem Spanier Pablo Castrillo (Movistar) 35 Sekunden ab. Unmittelbar hinter dem drittplatzierten Javier Romo (Movistar) folgte bereits die Verfolgergruppe mit Vingegaard, die vor der letzten Steigung rund zweieinhalb Minuten zurücklag. Gall hatte als Tages-16. exakt 1:31 Minuten Rückstand auf Vine bzw. 25 Sekunden auf Vingegaard.