Dächer aufgeflext und Metallbetriebe leergeräumt

Sie haben es auf metallverarbeitende Betriebe in Tirol, Oberösterreich und in der Steiermark abgesehen, machten enorme Beute und hinterließen große Schäden: Neun Rumänen müssen nun aber hinter Gitter.
Auf die Kappe der durch die Bank geständigen Männer gehen mindestens drei Einbrüche: In Fulpmes im Stubaital und im steirischen Kapfenberg war die Bande im Vorjahr durchaus erfolgreich. In Sierning in Oberösterreich blieb es im Jänner aber beim Versuch.
„Alles gemeinsam geplant und durchgeführt“
Das Vorgehen war stets dasselbe: Bereits Monate zuvor wurde online recherchiert, wo sich ein Einbruch lohnen würde. Vor Ort ging es dann so schnell wie rabiat zu. Mit einer Flex wurde zum Teil das Dach geöffnet, jeder hatte seine Funktion – sei es als Fahrer, Aufpasser, Beuteträger oder eben als derjenigen, der tatsächlich einstieg und Wertgegenstände stahl. „Wir haben alles gemeinsam geplant und gemeinsam umgesetzt“, lautete der Tenor von fast allen Angeklagten vor dem Schöffensenat.
Wir haben alles gemeinsam geplant und gemeinsam umgesetzt.
Mehrere Angeklagte vor Gericht
Enorme Beute regelrecht verramscht
Uneins waren sich die Angeklagte aber über den Wert der Beute. Der eine meinte, die gestohlenen Werkzeuge und Metalle für 6000, der andere für 20.000 Euro verkauft zu haben. Laut Anklage lag der tatsächliche Wert für die erbeuteten Dinge aber bei fast 800.000 Euro.
Urteile großteils bereits rechtskräftig
Alle neun Männer wurden am Ende schuldig gesprochen und zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Diese fielen schließlich durchaus empfindlich aus und bewegten sich zwischen 3 Jahren und 6 Monaten unbedingter Haft als höchste Strafe und 18 Monaten zu zwei Dritteln teilbedingt als niedrigste Strafe. Die Urteile sind größtenteils bereits rechtskräftig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.