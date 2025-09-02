Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neun Männer verurteilt

Dächer aufgeflext und Metallbetriebe leergeräumt

Tirol
02.09.2025 19:00
Neun Rumänen wurden am Dienstag vor dem Innsbrucker Landesgericht verurteilt.
Neun Rumänen wurden am Dienstag vor dem Innsbrucker Landesgericht verurteilt.(Bild: Birbaumer Christof)

Sie haben es auf metallverarbeitende Betriebe in Tirol, Oberösterreich und in der Steiermark abgesehen, machten enorme Beute und hinterließen große Schäden: Neun Rumänen müssen nun aber hinter Gitter.

0 Kommentare

Auf die Kappe der durch die Bank geständigen Männer gehen mindestens drei Einbrüche: In Fulpmes im Stubaital und im steirischen Kapfenberg war die Bande im Vorjahr durchaus erfolgreich. In Sierning in Oberösterreich blieb es im Jänner aber beim Versuch.

„Alles gemeinsam geplant und durchgeführt“
Das Vorgehen war stets dasselbe: Bereits Monate zuvor wurde online recherchiert, wo sich ein Einbruch lohnen würde. Vor Ort ging es dann so schnell wie rabiat zu. Mit einer Flex wurde zum Teil das Dach geöffnet, jeder hatte seine Funktion – sei es als Fahrer, Aufpasser, Beuteträger oder eben als derjenigen, der tatsächlich einstieg und Wertgegenstände stahl. „Wir haben alles gemeinsam geplant und gemeinsam umgesetzt“, lautete der Tenor von fast allen Angeklagten vor dem Schöffensenat.

Zitat Icon

Wir haben alles gemeinsam geplant und gemeinsam umgesetzt.

Mehrere Angeklagte vor Gericht

Enorme Beute regelrecht verramscht
Uneins waren sich die Angeklagte aber über den Wert der Beute. Der eine meinte, die gestohlenen Werkzeuge und Metalle für 6000, der andere für 20.000 Euro verkauft zu haben. Laut Anklage lag der tatsächliche Wert für die erbeuteten Dinge aber bei fast 800.000 Euro.

Urteile großteils bereits rechtskräftig
Alle neun Männer wurden am Ende schuldig gesprochen und zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Diese fielen schließlich durchaus empfindlich aus und bewegten sich zwischen 3 Jahren und 6 Monaten unbedingter Haft als höchste Strafe und 18 Monaten zu zwei Dritteln teilbedingt als niedrigste Strafe. Die Urteile sind größtenteils bereits rechtskräftig.

Porträt von Markus Stegmayr
Markus Stegmayr
Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.188 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
148.736 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
124.494 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2561 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1247 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1224 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf