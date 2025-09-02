Dächer aufgeflext und Metallbetriebe leergeräumt

„Alles gemeinsam geplant und durchgeführt“

Das Vorgehen war stets dasselbe: Bereits Monate zuvor wurde online recherchiert, wo sich ein Einbruch lohnen würde. Vor Ort ging es dann so schnell wie rabiat zu. Mit einer Flex wurde zum Teil das Dach geöffnet, jeder hatte seine Funktion – sei es als Fahrer, Aufpasser, Beuteträger oder eben als derjenigen, der tatsächlich einstieg und Wertgegenstände stahl. „Wir haben alles gemeinsam geplant und gemeinsam umgesetzt“, lautete der Tenor von fast allen Angeklagten vor dem Schöffensenat.