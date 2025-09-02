Schwärzler und Kopp in Tulln noch im Rennen!

„Dinge, die ich Tag für Tag richtig machen will!“

Beim ITF-W75-Turnier in Wien beginnen alle fünf beteiligten Österreicherinnen am Mittwoch, darunter Sinja Kraus und Lilli Tagger. Die Osttirolerin sieht ihre Ziele abgesehen von Siegen im spielerischen und mentalen Bereich: „Da gibt es Dinge, die ich einfach Tag für Tag richtig machen will.“ Seit dem Final-Einzug vor einigen Wochen in Amstetten, wo sie erstmals „diesen Druck“ verspürt habe, habe sie daran auch gearbeitet, wie die 17-Jährige am Dienstag erklärte.