Schwärzler und Kopp in Tulln noch im Rennen!

Mit Joel Schwärzler und Sandro Kopp haben beim Tullner Challenger-Turnier zwei heimische Wildcard-Spieler die erste Runde überstanden!
Der 19-jährige Schwärzler besiegte den Portugiesen Tiago Pereira 6:4, 3:6, 6:3, er trifft nun auf den topgesetzten britischen Titelverteidiger und Günter-Bresnik-Schützling Jan Choinski. Der 25-jährige Kopp kam per 6:2,5:7,6:2 gegen den Franzosen Corentin Denolly weiter. Nun wartet – auch am Mittwoch – die Nummer 6, der Ukrainer Witalij Satschko.
Neil Oberleitners Auftaktmatch beim mit 145.250 Euro dotierten ATP-Challenger100 wurde wegen Regens unterbrochen und auf Mittwoch vertagt. Alle übrigen angetretenen Österreicher schieden aus. Vorjahresfinalist Lukas Neumayer erwischte es als Nummer 3 gegen den Ukrainer Oleg Prihodko mit 6:1, 3:6 ,4:6. In der Quali waren sieben angetretene Österreicher gescheitert. Den einzigen Sieg verzeichnete da Dennis Novak – in einem Österreicher-Duell.
„Dinge, die ich Tag für Tag richtig machen will!“
Beim ITF-W75-Turnier in Wien beginnen alle fünf beteiligten Österreicherinnen am Mittwoch, darunter Sinja Kraus und Lilli Tagger. Die Osttirolerin sieht ihre Ziele abgesehen von Siegen im spielerischen und mentalen Bereich: „Da gibt es Dinge, die ich einfach Tag für Tag richtig machen will.“ Seit dem Final-Einzug vor einigen Wochen in Amstetten, wo sie erstmals „diesen Druck“ verspürt habe, habe sie daran auch gearbeitet, wie die 17-Jährige am Dienstag erklärte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.