Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Auftaktrunde

Schwärzler und Kopp in Tulln noch im Rennen!

Tennis
02.09.2025 19:43
Joel Schwärzler
Joel Schwärzler(Bild: Urbantschitsch Mario)

Mit Joel Schwärzler und Sandro Kopp haben beim Tullner Challenger-Turnier zwei heimische Wildcard-Spieler die erste Runde überstanden!

0 Kommentare

Der 19-jährige Schwärzler besiegte den Portugiesen Tiago Pereira 6:4, 3:6, 6:3, er trifft nun auf den topgesetzten britischen Titelverteidiger und Günter-Bresnik-Schützling Jan Choinski. Der 25-jährige Kopp kam per 6:2,5:7,6:2 gegen den Franzosen Corentin Denolly weiter. Nun wartet – auch am Mittwoch – die Nummer 6, der Ukrainer Witalij Satschko.

Neil Oberleitners Auftaktmatch beim mit 145.250 Euro dotierten ATP-Challenger100 wurde wegen Regens unterbrochen und auf Mittwoch vertagt. Alle übrigen angetretenen Österreicher schieden aus. Vorjahresfinalist Lukas Neumayer erwischte es als Nummer 3 gegen den Ukrainer Oleg Prihodko mit 6:1, 3:6 ,4:6. In der Quali waren sieben angetretene Österreicher gescheitert. Den einzigen Sieg verzeichnete da Dennis Novak – in einem Österreicher-Duell.

„Dinge, die ich Tag für Tag richtig machen will!“
Beim ITF-W75-Turnier in Wien beginnen alle fünf beteiligten Österreicherinnen am Mittwoch, darunter Sinja Kraus und Lilli Tagger. Die Osttirolerin sieht ihre Ziele abgesehen von Siegen im spielerischen und mentalen Bereich: „Da gibt es Dinge, die ich einfach Tag für Tag richtig machen will.“ Seit dem Final-Einzug vor einigen Wochen in Amstetten, wo sie erstmals „diesen Druck“ verspürt habe, habe sie daran auch gearbeitet, wie die 17-Jährige am Dienstag erklärte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.204 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
150.973 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
124.657 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2574 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1225 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1194 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf